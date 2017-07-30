Балажиц: конечно, обидно, что гол «Урала» засчитали как автогол Табидзе

Защитник «Урала» Грегор Балажиц поделился впечатлениями от ничьей с «Уфой» (1:1) в матче третьего тура РФПЛ.
«Мы всю игру атаковали, но „Уфа“ играет в футбол с насыщенной обороной, и из-за этого тяжело было забить. У нас было много моментов с угловых и подач, но не успели забить раньше 88-й минуты. Очко забрали, но потеряли два.
Не обидно ли, что гол после моего удара засчитали как автогол Табидзе? Чантурия подал, а я просто ударил в дальний угол, но мяч изменил направление. Конечно, обидно, ведь защитники редко находятся в чужой штрафной и имеют мало шансов забить.
Довольны тем, что владели мячом, имели преимущество всю игру. Надо двигаться дальше, следующая игра в Краснодаре. В каждом матче надо набирать очки", — сказал Балажиц в интервью пресс-службе «Урала».
Видео автогола Табидзе можно посмотреть в «Твиттере».