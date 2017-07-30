Полузащитник «Ромы» Найнгголан попробовал себя в роли парикмахера

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан, известный своей универсальностью, доказал, что она выходит и за пределы поля.
На этой неделе полузащитник посетил барбершоп в Бостоне, где ему предложили продемонстрировать свои навыки парикмахера.
Бельгийский футболист по кличке «Ниндзя» постарался за ограниченный период времени сделать трем добровольцам такую же стрижку, какую он носит сам.
Фото доступно на официальной странице футбольного клуба «Рома» в социальной сети «Твиттер», а видео размещено на официальном сайте римлян.