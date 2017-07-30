Раванелли: в современном футболе я бы забивал 60 голов за сезон

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Раванелли заявил, что в современном футболе забивал бы как минимум 50 голов за сезон. По мнению 48-летнего итальянца, сейчас защитники играют значительно хуже, чем в прошлом.
«Не хочу показаться заносчивым, но я забил 34 гола за „Ювентус“ в сезоне-1995/96 и 31 за „Мидлсбро“ в следующем сезоне. Сейчас я бы забивал 60 голов за сезон, ну или как минимум 50. Когда-то было сложно забить гол, сейчас это легко сделать. Великих защитников больше нет. Нет новых Нест, Мальдини и Стамов. В каждой игре у форвардов возникает пять-шесть моментов. Не только я, но и Дзола, Кантона, Шерингем сейчас забивали бы больше, чем раньше», — цитирует Раванелли Daily Mail.
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