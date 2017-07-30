Бэйнс: Руни способен помочь «Эвертону» прервать серию из 22 лет без трофеев

Защитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс выразил мнение, что возвращение нападающего Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед» может помочь клубу прервать безвыигрышную эпоху.
«Главная цель „Эвертона“ — трофеи. Рональд Куман хочет придать нам импульс, чтобы команда сделала шаг вперед и вновь начала бороться за титулы. „Эвертон“ довольно часто за последние годы доходил до поздних стадий и играл на „Уэмбли“, но так и не смог дойти до конца. Мы должны сделать этот шаг.
Уэйн может многое дать нам и привести клуб к большому успеху. Мне кажется что он уже показал это за то время, что провел в клубе после возвращения. Любой команде необходим такой вожак на поле и в раздевалке", — цитирует Бэйнса The Guardian.
Последним трофеем «Эвертона» стал Кубок Англии в 1995 году, когда «ириски» в финале обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.