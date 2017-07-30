Калитвинцев: «Ахмат» сыграл с «Динамо» очень агрессивно и здорово

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от поражения в матче 3-го тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Если убрать эмоции — игра понравилась. Что имею под этим ввиду — очень агрессивно и здорово сыграли соперники. В первом тайме у нас были хорошие переходы, мы доходили до штрафной, но не было логического завершения. Во втором тайме действовали организованно, преимущество было у «Ахмата», но опасных моментов не было, так как мы играли сконцентрировано.
Две проникающие передачи, которые говорят о мастерстве футболистов грозненской команды, заставили нас пропустить два мяча. После этих голов «Динамо» раскрепостилось, хотя в принципе не думаю, что они были закрепощены. Удалось создать моменты, но не хватило индивидуального мастерства. Разберём игру, проанализируем. Были и хорошие моменты, разберём и то, почему мы пропустили, почему плохо держался мяч", — цитирует Калитвинцева сайт «Ахмата».