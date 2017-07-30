Защитник «Тосно» Дугалич: хотел бы когда-нибудь играть в «Челси»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич признался, что хотел бы когда-нибудь играть в «Челси», а также выразил мнение о возможности перейти из РФПЛ в клубы европейских чемпионатов.
«Я не скрываю своей любви к «Челси». Всё очень просто — хотел бы когда-нибудь играть в этом клубе. Настраиваю себя (смеётся). Вообще это моя любимая команда. И 26-й номер, который у меня на игровой майке, взял из-за Терри, он тоже выступал под ним.
Сейчас, когда «Тосно» играет в премьер-лиге, быть на виду у европейских скаутов стало легче. Возможно, Россия и не входит в топ-5 футбольных чемпионатов, но качественные игроки всегда на карандаше у европейских команд. Нужно стараться и не упускать своего шанса. Что же касается разговоров об уровне РФПЛ, о сложности раскрыться после России в Европе — не могу об этом рассуждать. Мне на ум приходят примеры сербских игроков, которые хорошо себя проявили после России, — это Видич и Иванович. Всё зависит от игрока. Если он захочет, то будет выкладываться так, что в итоге придёт к цели», — цитирует Дугалича «Спорт день за днём».
24-летний Дугалич выступает за «Тосно» с 2016 года, провёл в составе клуба 38 матчей и забил 4 мяча.