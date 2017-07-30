«Барселона» обыграла «Реал» на Международном кубке чемпионов

«Барселона» обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.
Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте. Лионель Месси, получив пас от Бускетса, ворвался в штрафную, убрал соперника на замахе и точно пробил под перекладину – 1:0. Спустя 4 минуты «Барселона» удвоила преимущество – Ракитич замкнул прострел Неймара и сделал счёт 2:0. На 12-й минуте «Реал» отыгрался усилиями Матео Ковачича – хорват через центр поля прошёл к штрафной «Барселоны», по пути уйдя от Пике, а затем нанёс точный удар в левый угол – 2:1. На 36-й минуте «Реал» сравнял счёт – в контратаке Асенсио разыграл комбинацию с Ковачичем и пробил в ближний угол – 2:2. «Барселона» вновь вышла вперёд на 50-й минуте. Неймар со стандарта сделал отличный заброс на границу вратарской, куда забежал Пике и расстрелял ворота Наваса ударом с лёта – 3:2.
«Барселона» одержала три победы из трёх и стала победителем турнира. Помимо «Реала», сине-гранатовые обыграли «Ювентус» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Реал» в рамках турнира потерпел три поражения в трёх матчах.