Пике признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Реал»

Защитник «Барселоны» Херард Пике признан лучшим игроком матча с «Реалом» в рамках Международного кубка чемпионов (3:2). 30-летний футболист стал автором победного мяча в поединке — на 50-й минуте после подачи Неймара он ударом с лёта расстрелял ворота Наваса.
«Барселона» одержала три победы из трёх и стала победителем турнира. Помимо «Реала», сине-гранатовые обыграли «Ювентус» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Реал» в рамках турнира потерпел три поражения в трёх матчах.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Барселоны».