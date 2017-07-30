Торрес: хотел бы завершить карьеру в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал, что счастлив в нынешнем клубе, а также хотел бы завершить карьеру, будучи игроком «матрасников». В начале июля «Атлетико» объявил о продлении контракта с нападающим на один год.
«Я дома. В «Атлетико» я вернулся спустя восемь лет. Я счастлив в «Атлетико» и хочу играть за этот клуб, выигрывать трофеи, помочь клубу оставаться одним из лучших в Европе, а также хочу завершить здесь свою карьеру. На данный момент пребывание в «Атлетико» — единственный вариант в моей голове», — сказал Торрес в интервью официальному телеканалу «Толуки».
«Атлетико» продлил контракт с Торресом на один год