Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Ajansspor. По информации источника, турецкий клуб уже согласовал условия личного контракта с 29-летним бельгийцем. Отмечается, что турецкий клуб активно ищет замену Найджелу де Йонгу, который в это межсезонье может покинуть команду.
«Ожидайте сюрпризов. Мы ведём переговоры с Феллайни. Мы уже сделали предложение и близки к трансферу. Нам нужен такой игрок, как Феллайни, который будет много двигаться в центре поля», — приводит слова спортивного директора «Галатасарая» Дженка Эргюна Ajansspor.
У Феллайни остался один год контракта с «Манчестер Юнайтед», и ему не было предложено новое соглашение. Футболист сборной Бельгии перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году из «Эвертона» примерно за € 32 млн. Феллайни провёл за «красных дьяволов» 133 матча и забил 15 мячей.