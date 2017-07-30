Гвардиола: все игроки «Манчестер Сити» проделали хорошую работу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в рамках Международного кубка чемпионов (3:0).
«Я счастлив за всех игроков команды, кто участвовал в матче. Все игроки проделали хорошую работу, такие результаты придают уверенности. Я особенно доволен тем, что в последних двух играх никто не получил повреждений. Так что возвращаемся домой, отдыхаем и продолжаем подготовку. Кайл Уолкер и Данило – качественные игроки. Мы будем играть как в два, так и в три центральных защитника», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».