Зидан: я не обеспокоен поражением в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в матче Международного кубка чемпионов.
«Мы очень плохо начали матч. Соперник забил дважды в течение первых 6-7 минут и связано это с отсутствием концентрации. Затем мы прибавили и демонстрировали свою игру, у нас были некоторые хорошие отрезки, но в целом нельзя сказать, что это была хорошая игра в нашем исполнении.
Мы ведём подготовку к сезону, и это не те результаты, которых мы ожидали, но это ничего не меняет. Важно, чтобы мы были готовы к 8 августа. Я видел хорошие вещи в нашей игре, но было и то, что мне не понравилось. Мы должны быть терпеливы, упорно работать и быть готовы к матчу за Суперкубок УЕФА. Я не обеспокоен поражением. Это всегда неприятно, нам не нравится проигрывать, но это не самое главное. Мы должны улучшить и изменить несколько аспектов», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».