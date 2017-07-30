«Уотфорд» и «Ньюкасл» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Таски

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски находится в сфере интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги.
По данным Mirror, «Уотфорд» рассматривает Таски в качестве альтернативного варианта, если не сможет арендовать у «Валенсии» защитника Аймена Абденнура. Интерес к Таски также проявляет вернувшийся в АПЛ «Ньюкасл Юнайтед». Трансферная стоимость игрока оценивается в £ 3 млн.
Ранее сообщалось, что «Сток Сити» рассматривает возможность приобретения Таски.
29 июля в турецких СМИ появилась информация о том, что следующим клубом 30-летнего защитника станет «Трабзонспор».