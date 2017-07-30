Президент «Лос-Анджелес Гэлакси»: думаю, Ибрагимович хочет остаться в Европе

Президент «Лос-Анджелес Гэлакси» Крис Клейн сообщил об интересе американского клуба к бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу, а также выразил мнение, что 35-летний швед хочет продолжать карьеру в Европе.
«У нас невероятные отношения со Златаном и его агентом. Ему нравится наш клуб и он любит Лос-Анджелес. У нас есть интерес к нему. Думаю, пока он хочет остаться в Европе.
Наши двери открыты для такого игрока. У нас есть права на него в MLS. Посмотрим, что получится», — приводит слова Клейна интернет-издание Goal.
Ибрагимович отказался от рекордного контракта в MLS и хочет вернуться в «МЮ»