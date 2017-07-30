Ван Перси договорился о контракте с «Фейеноордом» по схеме «1+1»

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси близок к возвращению в «Фейеноорд», воспитанником которого он является. 33-летний футболист согласовал с роттердамским клубом контракт на один год с опцией продления ещё на один, утверждает Voetbal International.
Сообщается, что «Фейеноорду» вряд ли удастся выкупить ван Перси у «Фенербахче», так что переход состоится только в том случае, если экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» договорится о расторжении контракта с турецким клубом.
В прошлом сезоне чемпионата Турции ван Перси забил 9 голов в 24 матчах.
10 известных футболистов, которые пропали с радаров
Оформивший пента-трик в Турции Подольски и другие знаменитые игроки в не самых топовых первенствах Европы, о которых все позабыли.