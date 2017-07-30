Алвес — о выигрыше Суперкубка Франции: надеюсь, этот титул не будет последним

Новичок «ПСЖ» защитник Дани Алвес поделился впечатлениями от завоевания своего первого трофея в парижском клубе. «ПСЖ» обыграл «Монако» (2:1) в матче за Суперкубок Франции, а 34-летний бразилец забил гол и сделал голевую передачу.
«Я очень рад, что смог помочь моим товарищам по команде выиграть первый трофей в сезоне. Я также счастлив, что выиграл первый титул в новом клубе. Мы намерены пройти большой путь и продолжать прогрессировать. Я просто надеюсь, что этот титул не будет последним!» — приводит слова Алвеса официальный сайт «ПСЖ».