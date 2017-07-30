Рюдигер: в Серии А больше тактики, чем в АПЛ, но в Англии всё время атакуют

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, перешедший в лондонский клуб этим летом из «Ромы», поделился ожиданиями от выступлений в чемпионате Англии.
«Я мало что могу сказать о Премьер-лиге, потому что у меня ещё нет опыта игры там. Но в итальянском чемпионате больше тактики. Там нет открытой игры, но в Англии другой футбол, обе команды всё время атакуют, так что в этом и есть большая разница. И, конечно, Англия отличается физическим аспектом игры.
Думаю, весь английский чемпионат — серьёзное испытание, поэтому мне нужно быть готовым к каждой игре. Я хотел играть в АПЛ, и в последнее время моё имя связывали с «Челси». Теперь я здесь, и я очень счастлив. Я хочу поблагодарить всех людей, которые осуществили это», — цитирует Рюдигера сайт «Челси».
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