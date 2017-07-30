Эль-Шаарави: пришло время «Ромы» пожинать плоды проделанной за эти годы работы

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в Международном кубке чемпионов, а также оценил шансы римлян отобрать у туринской команды титул чемпиона Италии в следующем сезоне.
«Этот матч станет хорошей проверкой нашего физического состояния и командной работы. Учитывая, что предстоит играть с „Ювентусом“, нужно действовать решительно и постараться победить, хоть это и товарищеская игра.
Мы знаем, что «Ювентус» — отличная команда, которая хочет ещё раз выиграть скудетто, но я считаю, что пришло наше время пожинать плоды проделанной за последние годы работы. Выигрыш трофея был бы приятным для нас и фанатов», — цитирует Эль-Шаарави Football Italia.
Матч «Рома» — «Ювентус» состоится сегодня, 30 июля, в Фоксборо (США) и начнётся в 23:05 мск.