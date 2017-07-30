Нойштедтер согласился перейти в «Спартак», решение примет тренер «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер дал своё согласие на переход в «Спартак». 29-летний футболист хочет поиграть в Лиге чемпионов, информирует Fanatik. Решение о том, отпускать ли россиянина, примет главный тренер турецкого клуба Айкут Коджаман.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Фенербахче» согласовали трансфер Нойштедтера за € 3 млн. По данным СМИ, стамбульская команда не против расстаться с защитником, так как ей необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.
В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Турции.
Каррера: Нойштедтер — уже игрок «Спартака»? Хорошо, я рад