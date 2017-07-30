Глава Ла Лиги: Неймар? Я бы больше беспокоился, если бы ушли Роналду или Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».
«Ла Лига и «Барселона» важнее, чем Неймар. Я был бы больше обеспокоен, если бы ушли Криштиану Роналду или Лионель Месси.
Даже если «ПСЖ» не выплатит сумму отступных за Неймара, мы всё равно пожалуемся на них. Они не могут иметь лучшие финансовые показатели, чем «Барселона» и «Реал». Власти Катара инвестируют деньги, что нарушает принцип финансового фэйр-плей», — приводит слова Тебаса издание Marca.
Неймар в случае перехода в «ПСЖ» станет послом ЧМ-2022 и заработает € 300 млн