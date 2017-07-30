Сонг: «Рубин» заслужил победу в матче с тульским «Арсеналом»

Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. Камерунец стал автором первого гола казанской команды.
«Пропустили в первом тайме, но затем забили очень важные голы. Главный тренер попросил в перерыве не расслабляться, и во втором тайме мы дожали соперника. Считаю, что заслужили эту победу, потому что очень хорошо работали в течение этой недели.
Очень рад, что забил, но самое главное, что команда выиграла», — заявил Сонг в интервью клубной пресс-службе.
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