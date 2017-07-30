Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон может принять в тюрьме ислам

Бывший полузащитник «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон, который был приговорён судом к шести годам тюремного заключения за растление несовершеннолетней девушки, может принять в тюрьме ислам, пишет The Sun. Сообщается, что к этому англичанина склоняет мусульманская группа заключённых, которая готова защитить футболиста от враждующих с ним сокамерников.
Ранее появилась информация, согласно которой Джонсон пожаловался руководству тюрьмы, что его хотят убить. Один из заключённых рассказал англичанину о готовящемся на него покушении с помощью самодельного ножа.
30-летний Джонсон был признан виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней в марте 2016 года. Прокурор требовал для футболиста 10 лет заключения, однако суд приговорил его к шести годам.