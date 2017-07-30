«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Матича у «Челси»

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению полузащитника «Челси» Неманьи Матича, сообщает Sky Sports.
По данным источника, сделка должна быть оформлена в ближайшие несколько дней после того, как «Ювентус» отказался от идеи приобрести 28-летнего сербского футболиста. Клуб из Турина теперь претендует на Блеза Матюиди («ПСЖ») и Стивена Н'Зонзи («Севилья»).
Ранее английские СМИ сообщали, что владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил переход Матича в «Манчестер Юнайтед» за £ 50 млн.
Матич перешёл в лондонский клуб в 2014 году из «Бенфики».