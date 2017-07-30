«Лацио» в случае перехода Азмуна отдаст его в аренду «Вероне»

«Лацио» не прекращает попыток приобрести нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. После перехода экс-форварда «Локомотива» Фелипе Кайседо у римского клуба не останется мест в заявке для игроков не из стран Евросоюза, но «орлы» всё равно намерены купить иранского футболиста, пишет Cittaceleste со ссылкой Corriere dello Sport.
Сообщается, что в случае, если «Лацио» удастся приобрести Азмуна, то клуб отдаст его на один год в аренду «Вероне», а затем вернёт в свой состав, освободив место в заявке благодаря продаже Бальде Кейта.
Ранее Федерация футбола Ирана сообщила через официальную страницу в «Инстаграме», что Азмун перейдёт из «Рубина» в «Лацио» за € 18 млн.