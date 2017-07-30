«Молодёжка» «Краснодара» разгромила «Спартак» 5:0, Игнатьев оформил хет-трик

В матче 3-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» в Москве одержал разгромную победу над «Спартаком» со счётом 5:0.
В начале матча Артём Голубев вывел гостей вперёд. На 32-й минуте отличился Иван Игнатьев, а несколько минут спустя он забил свой второй мяч. На 69-й минуте Игнатьев реализовал пенальти, сумев оформить хет-трик. Окончательный результат в компенсированное время установил Алекс Мацукатов.
В игре прошлого тура молодёжного чемпионата с «Тосно» форвард «Краснодара» Игнатьев сумел оформить покер.
Форвард «молодёжки» «Краснодара» Игнатьев оформил свой третий покер в 2017 году