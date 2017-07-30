«Амкар» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Ростова» на матч 3-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Перми на стадионе «Звезда».
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гиголаев, Гол, Прокофьев, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Зайцев, Алейников, Занев, Мельников, Шаваев, Гащенков, Костюков, Баланович, Салугин, Гасилин.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Мевля, Ингасон, Устинов, Гацкан, Калачёв, Юсупов, Зуев, Дядюн.
Запасные: Ермаков, Гошев, Бобен, Эззатоллахи, Киреев, Шомуродов, Думбия, Могилевец, Байрамян, Маер, Кинтеро.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 15:00 по московскому времени.
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