Карницкий: «Тосно» готов навязать борьбу «Зениту»

Полузащитник ФК «Тосно» Александр Карницкий поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча третьего тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится 30 июля.
«Мы уже забыли о поражении в Краснодаре и готовы навязать борьбу „Зениту“. Ожидаем увидеть много болельщиков на игре», — цитирует Карницкого пресс-служба «Тосно».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РФПЛ «Тосно» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.