«Сибирь» забила «Факелу» четыре гола и одержала первую победу в ФНЛ

«Сибирь» разгромила «Факел» в матче пятого тура ФНЛ. Встреча проходила в Новосибирске на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В дебюте первого тайма Евгений Чеботару открыл счёт. На 35-й минуте Александр Дегтярёв удвоил преимущество «Сибири».
На исходе первого тайма Максим Житнев забил третий мяч в ворота гостей, а на 78-й минуте Житнев оформил дубль.
Благодаря этой победе «Сибирь» (4 очка) покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место. «Факел» (5 баллов) находится на 12-й строчке.
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