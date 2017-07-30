Перес и Бартомеу обменялись подарками перед матчем «Реал» — «Барселона» в Майами

Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обменялись подарками перед матчем Международного кубка чемпионов между этими командами, информирует пресс-служба мадридцев. Встреча состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.
Перес и Бартомеу обменялись игровыми майками с автографами игроков. Президент каталонского клуба также получил серебряную эмблему «Реала».
На встрече также присутствовал владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс, подаривший в свою очередь шлем с символикой своего клуба.
Фото: http://www.realmadrid.com