Митрюшкин будет капитаном «Сьона» в матче чемпионата Швейцарии с «Лозанной»

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин, который вошёл в символическую сборную 1-го тура чемпионата Швейцарии, будет капитаном своей команды в матче 10-го тура первенства с «Лозанной».
«Сьон»: Митрюшкин (к), Зверотич, Пауло, Ндойе, Адау, Масейрас, Констант, Карлен, Люхингер, Шнойвли, Аквафреска.
Ранее болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком команды во встрече с «Туном». За него проголосовал 51 % респондентов. «Сьон» в том поединке победил со счётом 1:0, а Антон провёл на поле все 90 минут.
В прошлом сезоне 21-летний россиянин провёл в чемпионате Швейцарии 35 матчей, в которых пропустил 55 мячей.
Следить за основными событиями матча чемпионата Швейцарии «Лозанна» — «Сьон» можно на «Чемпионате».