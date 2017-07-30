Булатов подал в отставку с поста главного тренера московского «Арарата»

Главный тренер «Арарата» Сергей Булатов принял решение подать в отставку. Причиной стали семейные обстоятельства.
«Руководство «Арарата» с пониманием относится к ситуации, выражает огромную благодарность тренеру за качественно проделанную работу и желает Сергею Александровичу успехов в профессиональной деятельности. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Аркадий Имреков», — сообщается в заявлении пресс-службы «Арарата».
Булатов возглавил московский клуб в начале июня этого года. В первых двух турах ПФЛ «Арарат», за который выступают Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов, набрал четыре очка.
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