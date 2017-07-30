«Локомотив» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура РФПЛ «Локомотив» — «Анжи». Встреча состоится в Москве на стадионе «Локомотив».
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.
«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Маркелов, Яковлев, Мамтов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РФПЛ «Локомотив» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.