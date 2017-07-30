«Томь» на 93-й минуте вырвала победу над «Авангардом»

«Томь» вырвала победу над «Авангардом» в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 2:1.
Уже на 4-й минуте Роман Войдель вывел хозяев вперёд, однако в конце первого тайма Марат Шогенов сравнял счёт. На 93-й минуте Анзор Саная забил второй гол «Томи», который оказался победным.
В ещё одном матче 5-го тура «Тюмень» дома сыграла вничью с «Ротором-Волгоград» (1:1). На 24-й минуте защитник гостей Александр Столяренко забил в свои ворота, но на 42-й минуте Мухаммад Султонов восстановил равенство.
«Сибирь» забила «Факелу» четыре гола и одержала первую победу в ФНЛ