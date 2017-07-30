Гол Зуева принёс «Ростову» победу над «Амкаром» в матче 3-го тура РФПЛ

«Ростов» выиграл у «Амкара» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 66-й минуте Александр Зуев вывел Владимира Дядюна на ударную позицию, тот мощно пробил в перекладину, от которой мяч отскочил к Зуеву, а тот переправил его в сетку.
«Ростов» (4 очка) одержал первую победу в сезоне и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», до сих пор не набравший ни одного балла, идёт 14-м.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.