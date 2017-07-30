Кучук: «Ростов» одержал стратегическую победу над очень тяжёлым соперником

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу жёлто-синих.
«Не сказал бы, что это был наш лучший матч в сезоне. Лучшим считаю матч с «Ахматом», где мы фактически ничего не позволяли сопернику. Сегодня был стратегический матч, он не должен был проигрываться. Это стратегическая победа над очень тяжёлым соперником. На поле были сплошные единоборства, отборы и подборы. В концовке удалось дожать соперника. Что планировали – сделали. Настрой на любой матч в РФПЛ должен быть очень серьёзным. Всем игрокам спасибо, благодарен команде за настрой», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».
Гол Зуева принёс «Ростову» победу над «Амкаром» в матче 3-го тура РФПЛ