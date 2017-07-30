«Вест Бромвич» хочет купить у «Барселоны» Вермалена

Защитник «Барселоны» Томас Вермален может продолжить карьеру в Англии. «Вест Бромвич Альбион» выражает «очень серьёзную заинтересованность» в трансфере 31-летнего футболиста, утверждает Sky Sports. Другим претендентом на Вермалена называется «Кристал Пэлас».
Контракт Вермалена с «Барселоной» действует до 30 июня 2019 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 80 млн.
Минувший сезон Вермален провёл в аренде в «Роме», однако из-за травм и плохой формы сыграл только в 9 матчах в Серии А.
Почеттино: «Тоттенхэм» немного отстаёт от конкурентов на трансферном рынке