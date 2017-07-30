Кучук: гол забил «Ростов», поэтому сами решайте, по игре счёт или нет

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу жёлто-синих.
«Гол забили мы, поэтому сами решайте, по игре счёт или нет. В этом и есть футбол. Две команды борются, а забили мы. Значит всё справедливо.
Замены? Я ими доволен. Они убыстрили игру впереди. Мы стали проводить быстрые атаки. «Амкар» очень вязок в обороне, и мы тяжело проходили среднюю линию, но замены увеличили нашу скорость. Грех жаловаться, что мы неправильно их сделали. Тот же Байрамян мог забить второй, и всё было бы ясно. Но матч получился тяжёлым. Нам нельзя было проигрывать сегодня», — цитирует Кучука сайт «Ростова».
Кучук: «Ростов» одержал стратегическую победу над очень тяжёлым соперником