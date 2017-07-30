Оляс считает, что трансферы Неймара и Мбаппе навредят остальным клубам Лиги 1

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что финансовые возможности «ПСЖ» и «Монако» вредят тем клубам Лиги 1, которые работают лучше всех. Он также раскритиковал возможные трансферы нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн и форварда «Монако» Килиана Мбаппе в «Реал» за € 180 млн.
«Существует совершенно необоснованный дисбаланс. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я против прихода таких великих игроков, как Неймар. Они могут принести огромную пользу Лиге 1 и положительно повлиять на доходы с реализации телевизионных прав. Но это не компенсирует потери доходов клубов из-за неучастия в Лиге чемпионов. Если «ПСЖ» и «Монако» благодаря свои финансовым возможностям будут постоянно конфисковать две прямые путёвки в этот турнир, остальные клубы останутся без соревнования, которое приносит самый важный доход. Это навредит тем, кто работает лучше всех. Кроме того, такие суммы способствуют возникновению опасного трансферного пузыря», – цитирует Оляса L`Equipe.