Гацкан обогнал Осинова по количеству матчей в российской истории «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан обогнал легенду клуба Михаила Осинова по количеству матчей за «Ростов» в российской истории клуба.
Матч третьего тура РФПЛ против «Амкара» стал для капитана «Ростова» 260-м в жёлто-синей футболке. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. 33-летний Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
«Ростов» (4 очка) одержал первую победу в сезоне и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», до сих пор не набравший ни одного балла, идёт 14-м.
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