«Рома» предлагает € 35 млн и бонусы за Мареза, «Лестер» хочет € 40 млн

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез близок к переходу в «Рому». Римский клуб готов заплатить за игрока сборной Алжира € 35 млн, а ещё € 3 млн «лисы» получат в виде бонусов. При этом «Лестер» просит за Мареза € 40 млн, утверждает Sky Sport Italia.
По данным источника, сам Марез недоволен амбициями «Лестера» и готов покинуть клуб.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Рияд Марез принял участие в 36 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до 2020 года.
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