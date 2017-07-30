И. Попов рассказал, как выиграл спор на часы Rolex у друга президента «Кубани»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал, как во время выступлений за «Кубань» выиграл спор на часы Rolex.
«Однажды, когда играл в «Кубани», выиграл спор на Rolex. Пообещал другу президента клуба, что «Кубань» пробьётся в лигу Европы. Он ответил: «Ну, не знаю. Если действительно будет так, подарю тебе Rolex». Мы встречались с «Фейеноордом». Он сказал: «Это очень хорошая команда!..» Говорю: «Спокойно!» Помню, тогда приезжали люди из Голландии и были разговоры: «Что такое вообще российский футбол?! Обыграем “Кубань” — 4:0, 5:0». Но я продолжал гнуть свою линию: «Посмотрим…» В итоге мы выиграли дома — 1:0 и в гостях — 2:1! Через два дня мне позвонили: «Rolex тебя ждёт». Был рад такому выигрышу — часы люблю. У меня дома целая коллекция.
Сколько экземпляров? Наверное, больше 20 точно. Это моё хобби. Интересуюсь всем, что с ними связано: читаю про фирмы, дизайн и многое другое.
Самые интересные часы в коллекции — те, на ремешке которых написано «Чемпион России — 2016/2017». Нам подарил их Вагит Юсуфович Алекперов. Это память на всю жизнь. Замечательный подарок. А ещё мне презентовали часы в Турции. Когда играл за «Газиантепспор», мы победили «Галатасарай». После игры президент нашего клуба зашёл в раздевалку и сказал, что будут большие премиальные. К тому же подарит каждому часы. Фирма выпустила лимитированную серию — 30 экземпляров. Получили все игроки команды. На ремешке — эмблема клуба и номер серии», — цитирует Попова сайт «Спартака».