И. Попов: жена говорит, что этот сезон в «Спартаке» будет моим

Болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился ожиданиями от домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (31 июля).
«Краснодар» — серьёзная команда. В ней собраны классные игроки. Руководство ведёт правильную политику, много внимания уделяет развитию академии. Уверен, что будет интереснейший, зрелищный матч на «Открытие Арене». «Спартак» — «Краснодар» — это всегда битва. Обе команды играют в атакующий футбол. Так что предстоит захватывающая встреча, в которой, думаю, мы победим. Ждём на игре много болельщиков!
В течение всего прошлого первенства жена твердила мне: «Чувствую, что вы станете чемпионами!..» А после матча за Суперкубок супруга сказала: «Давно не видела, чтобы ты так часто владел мячом. Сегодня ты больше брал игру на себя! Интуиция подсказывает мне: этот сезон будет твоим в “Спартаке", — цитирует Попова сайт красно-белых.