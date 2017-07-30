Сёмин: доволен всеми, кто выходил на поле. «Локомотив» выиграл, и это главное

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Это победа всей команды. Игроки были очень сконцентрированны и боролись за очки. «Анжи» хорошо играл, нам было достаточно сложно поменять ситуацию во втором тайме. Мы сделали определённые перестановки, и они сработали. Я доволен всеми, кто выходил на поле. Мы выиграли, и это главное.
Эпизод, когда у меня слетел ботинок из-за сильных эмоций? Когда такие мячи не забиваются… По-моему, это был Миранчук. Поэтому и такие эмоции», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
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