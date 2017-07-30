Лескано – о проигрыше «Локомотиву»: всё получилось довольно неплохо

Аргентинский нападающий «Анжи» Хуан Лескано, недавно перешедший в стан махачкалинцев из «СКА-Хабаровск», прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 3-го тура РФПЛ, а также выразил надежду на скорейшую адаптацию в новой команде.
«Это была непростая игра, но всё получилось довольно неплохо. Я в команде всего два дня, приняли меня неплохо. Есть ещё время адаптироваться. Надеюсь, что я быстро привыкну и найду общий язык с товарищами по команде», — передаёт слова Лескано корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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