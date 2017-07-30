Аленичев – о проигрыше «Тамбову» со счётом 0:5: игра закончилась после удаления

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал гостевое разгромное поражение от «Тамбова» со счётом 0:5 в матче пятого тура Футбольной национальной лиги.
«Говорить тут нечего. Игра закончилась после удаления. И до удаления «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам», — приводит слова Аленичева официальный сайт ФНЛ.
«Енисей» остался вдесятером на 38-й минуте, когда вторую жёлтую карточку получил Валерий Кичин. На тот момент счёт был равным – 0:0. Для красноярской команды это поражение стало вторым в новом сезоне при трёх победах.
«Енисей» под руководством Аленичева в меньшинстве проиграл «Тамбову» — 0:5