Мещеряков: «Локомотив» взял свои очки, но впереди ещё очень много

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Надо реализовывать свои моменты. Думаю, сегодня немного не хватило удачи. Так, как играли во втором тайме, надо было начинать в первом. Несколько недооценили соперника, но во втором тайме играли лучше, чем в первом — и по отдаче, и по самоотдаче. Три игры только прошло, впереди ещё очень много. Мы взяли свои очки. Может, никто не надеялся, что мы у ЦСКА выиграем, но игра и матч за Суперкубок показали, что нам есть кем играть.
Фарфан на позиции центрфорварда? Время покажет. Играл, в принципе, полезно. Понятно, что не сразу привыкнешь к такой игре, но оказывал давление на защитников, что позволяло атаковать вторым темпом. Надо реализовывать свои моменты. Они были, и не только у него", — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.