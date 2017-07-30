Булыкин: не понимаю Григоряна. Возможно, он хочет, чтобы Базелюк ушёл

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча 3-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Анжи» (1:0), а также прокомментировал критику главного тренера проигравшей команды Александра Григоряна в адрес нападающего махачкалинцев Константина Базелюка.
«Второй тайм в исполнении «Локомотива» очень понравился. Моментов было много, все ждали, когда «железнодорожники» забьют. Отлично, что дожали и забили. Радует, что взяли столь нужные три очка с «Анжи».
Что касается цитаты Григоряна после матча, то можно было сказать, что футболист сыграл не очень, а сам он не угадал с заменой. Но я уже в том году был не особо доволен тем, как этот тренер ведёт себя на интервью и пресс-конференциях. Такой он человек. Может, кому-то это нравится, но я со своим менталитетом такого поведения не понимаю. Сколько людей, столько и мнений. Я бы такого не сказал на его месте. Может, у Григоряна такой странный метод мотивации. Либо он хочет, чтобы Базелюк ушёл из «Анжи». В любом случае Григорян, какие бы эмоции он после матча ни испытывал, мог обойтись более общей фразой, а не использовать столь резкие слова», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.