Гилерме: играть с «Анжи» труднее, чем со «Спартаком» или ЦСКА

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (1:0) в матче третьего тура российской Премьер-Лиги.
«Лидировать в чемпионате — довольно трудное дело. Сегодняшняя игра тому подтверждение. В этом матче «Анжи» играл от обороны. У команды Григоряна сегодня было мало моментов для того, чтобы забить. Один в первом тайме и несколько контратак во втором. В этом показателе мы их переиграли. В целом с такими командами, как «Анжи», играть труднее, чем, например, со «Спартаком» или ЦСКА. Потому что их можно недооценить. Они тоже хотят побеждать. Бегут вперёд и создают опасные моменты.
Хорошо, что сегодня мы победили. У нас хватило терпения, чтобы всё-таки забить. Сложности в атаке связаны с отсутствием нашего основного нападающего Ари. Он очень важный игрок для нас. Победа в этом матче важна вдвойне. Ведь сегодня мы отмечали 95-летие нашего клуба и юбилей нашего президента Ильи Геркуса. Думаю, это стало отличным подарком. Помимо этого командой подарили ему футболку с нашими автографами», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.