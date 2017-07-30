Пейчинович: «Локо» нравится играть в таком ритме — впереди ЛЕ, нужно привыкать

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«По схеме с тремя центральными защитниками мы играли ещё в прошлом сезоне, отрабатывали её на сборе. Если раньше возникали проблемы, то теперь действуем более компактно. По ходу матча перешли на схему с двумя центральными защитниками, это план тренерского штаба, который сработал. Нам нужен был свежий футболист в центр поля. Вышел Антон Миранчук и здорово вписался в игру.
Сил хватает. Мы немного подустали после матча со «Спартаком», но уже после ЦСКА чувствовали себя хорошо. Мне нравится играть в таком ритме. Впереди Лига Европы. Нужно привыкать. Девять очков на старте сезона добавят уверенности.Теперь будем готовиться к «СКА-Хабаровск». Судя по матчу с «Зенитом», это неплохая команда", — цитирует Пейчиновича сайт «Локомотива».