Точилин: играть от себя с такими командами, как «Кубань», «Динамо» СПб пока рано

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от ничьей с «Кубанью» (2:2) в домашнем матче пятого тура ФНЛ.
«Обе команды имели основания рассчитывать на большее, чем одно очко. В этом смысле ничейный исход выглядит справедливым. Я благодарен ребятам за то, что после тяжёлого поражения в прошлом туре они собрались и практически всю игру провели ровно. Понятно, что с такими командами, как «Кубань», нам играть первым номером пока рановато. Поэтому мы изначально выстраивали игру вторым номером. Забили, но пропустили в глупой ситуации. Второй гол – тоже детская ошибка, которую мы постоянно разбираем. Видимо, эту работу нужно проделывать больше.
В любом случае считаю, что эту игру можно занести нам в актив. Нужно готовиться к следующей игре, которая будет для нас тоже непростой, потому что и лететь далеко – во Владивосток, — и время начала матча будет для нас не очень привычное», — цитирует Точилина сайт ФНЛ.